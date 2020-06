Battelli sul ramo di Lecco: tutti gli orari

Con l'arrivo dell'estate riprendono le gite in battello, si lascia a casa l'auto e si va alla scoperta del nostro bellissimo territorio, vivendolo direttamente dal lago.

Sabato, domenica e festivi sarà possibile prendere il battello per la tratta Lecco-Bellagio-Lecco. Da Bellagio sarà possibile proseguire con la navigazione del centro lago e ramo di Como per scoprire tutto il Lario.

Ecco tutti gli orari dal 13 giugno al 10 luglio 2020

Orari Tratta Lecco-Bellagio-Lecco

Sabato e domenica dal 13 giugno al 10 luglio

3 corse sabato / partenza da Lecco ore 9 – 13 – 16.15

6 corse domenica / partenza da Lecco ore 9 – 10.50 – 13 – 15 – 16.15 – 18.45

Le occasioni per godersi un viaggio in battello in partenza da Lecco verso Bellagio, con fermate a Valmadrera, Abbadia, Mandello, Onno, Vassena, Limonta e Lierna non mancano, con sei corse festive (9.00, 10.50, 13.00, 15.00, 16.15, 18.45) e altrettante nella tratta inversa, con partenza da Bellagio (9.15, 10.45, 12.45, 14.45, 16.45, 17.50. Questi orari resteranno in vigore sino al 10 luglio.

Per maggiori dettagli su orari e percorsi