Bike sharing a Lecco: la mappa

"Blubike", pedalare oltre confini, è il servizio di bike sharing a disposizione di tutti coloro che vivono, lavorano e studiano a Lecco e dintorni. Con il bike sharing è possibile spostarsi rapidamente su due ruote nel pieno rispetto dell'ambiente, prelevando la propria bicicletta in una stazione e lasciandola comodamente in un'altra.

Si tratta di un servizio sovracomunale coordinato dalla Comunità Montana del Lario Orientale valle San Martino, e coinvolge i Comuni di: Lecco, Malgrate, Garlate, Olginate, Calolziocorte, Vercurago.

Il Bike Sharing quindi, è un servizio di trasporto pubblico locale, non un noleggio di biciclette. È una condivisione tra piu persone di un parco bici messo a disposizione dai comuni aderenti.

Per utilizzare il servizio è possibile utilizzare l'apposita App, oppure è possibile utilizzare la tessera precaricata che consente di prelevare e riporre la bicicletta dalla postazione.

Il servizio è gestito da Bicincittà e tutte le informazioni per il suo utilizzo e per le modalità di sottoscrizione degli abbonamenti sono disponibili:

- sul sito del gestore

- chiamando il numero verde 800 280 310.

Come funziona

Per utilizzare il servizio è possibile utilizzare l'apposita App, oppure è possibile utilizzare la tessera precaricata che consente di prelevare e riporre la bicicletta dalla postazione. Si può prendere la bicicletta da una postazione e riporla in un'altra. Dal momento del prelievo a quello della consegna verrà conteggiato il tempo per il pagamento.

Per ottenere la tessera è necessario acquistare un'abbonamento presso i punti autorizzati alla vendita in Lecco:

- Edicola Galli - piazza Lega Lombarda n. 14

- Edicola Picariello - Piazza xx Settembre n. 34

È possibile anche acquistare l'abbonamento annuale ONLINE sul sito del gestore del servizio, previa registrazione. L'iscrizione al servizio comporta: una registrazione personale, il pagamento dell'abbonamento, la sottoscrizione del contratto d'uso ed il rispetto del regolamento di funzionamento.

Ci sono diverse tipologie di abbonamento: giornaliero, settimanale, annuale e 8FORYOU.

I costi degli abbonamenti sono: € 2,00 per il giornaliero - € 5,00 per il settimanale - € 20,00 per l'annuale - formula 8FORYOU € 10 comprensivo di 8 ore di utilizzo della bici non soggette a tariffazione – Validità 48 ore. Alla sottoscrizione dell'abbonamento, eccetto la formula 8FORYOU, è obbligatoria una precarica di euro 5,00.

Per ulteriori informazioni

Dove trovare le biciclette:

LECCO - piazza XX Settembre presso il "Palazzo delle Paure"

LECCO - piazza Diaz di fronte al Comune (zona Stazione)

LECCO - Centro "La Meridiana"

LECCO - Centro sportivo "Bione"

LECCO - presso l'area "la Piccola"

LECCO - via Eremo di fronte all'Ospedale

MALGRATE - Piazza Garibaldi

MALGRATE - Viale Italia

CALOLZIOCORTE - Piazza Padri Serviti

OLGINATE - Piazza 18/08/1909

GARLATE - Via Brini

VERCURAGO - Lungolago Aldo Moro