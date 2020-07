Partire da Lecco: le info utili su come raggiungere stazioni e aeroporti

La città di Lecco, meta turistica molto ambita, da sempre rimane al passo con i tempi per cercare di mantenere i collegamenti con il mondo, e consentire facili spostamenti per turisti e non solo.

È diventato fondamentale mettere a conoscenza di coloro che non sono mai stati in città tutte le informazioni utili su come potersi spostare, in particolar modo su come raggiungere stazioni e aeroporti.

Stazione di Lecco

La stazione dei treni è raggiungibile in breve tempo perché si trova nel cuore della città, si trova a circa 5 minuti a piedi dal centro della cittadina lombarda e dal lago.

I 5 binari sono serviti da circa 300 treni al giorno, sia regionali Trenitalia che RegioExpress, che collegano Lecco con Milano e Bergamo in 40 minuti e Verona in 2 ore e mezza.

La stazione è anche capolinea della linea del servizio ferroviario suburbano di Milano. All’uscita, oltre ai taxi, si possono prendere autobus urbani e interurbani che giungono fino a Como e nel resto della provincia. Un’altra piccola stazione, quella di Lecco Maggianico, è presente nel quartiere omonimo ed è anch’essa servita dai treni suburbani milanesi.

Raggiungere Lecco in treno

Dalle stazioni Centrale e Porta Garibaldi di Milano partono ogni ora i treni che avranno come destinazione “Sondrio” o “Tirano“. Il viaggio dura circa 40 minuti da Milano Centrale e 60 minuti da Milano Porta Garibaldi.

• Linea regionale Milano Centrale-Lecco-Sondrio-Tirano [operata da Trenord]

(tempi di percorrenza da Milano 40’ e da Tirano 110’).

• Linea suburbana S8 Milano P. Garibaldi-Carnate-Lecco [operata da Trenord]

(tempi di percorrenza da Milano: 60’).

• Linea regionale Bergamo-Lecco [operata da Trenord]

(tempi di percorrenza da Bergamo: 40’).

Aeroporti

Lecco è ben collegata ai tre principali aeroporti lombardi tramite bus navetta e treno

• Aeroporto Orio al Serio – Bergamo: autobus ATB N.1 per la stazione FS di Bergamo e treno diretto per Lecco (frequenza oraria 40 minuti).

• Aeroporti Linate e Malpensa – Milano: servizio giornaliero bus navetta di collegamento con la Stazione Centrale di Milano. La frequenza è rispettivamente di 30 e 20 minuti.

• Da Malpensa è disponibile un collegamento diretto ferroviario con la Stazione Centrale di Milano.

Raggiungere Lecco in auto

La strada principale che raggiunge Lecco da Milano è la SS36, una strada a due corsie che in poco tempo vi porterà fino al centro della città. La città è raggiungibile in autostrada e tramite le statali qui indicate:



» Autostrada A4 Torino Trieste uscite: Agrate – Bergamo – Cinisello Balsamo

» Strada Statale 36 del Lago di Como e dello Spluga

» Strada Statale 639 Como Bergamo

» Strada Provinciale 62 della Valsassina

• Arrivare a Lecco da Bergamo:

Strada statale Ss693 direzione Lecco Ospedale

• Arrivare a Lecco da Sondrio:

Ss36/ Strada statale del Lago di Como e dello Spluga direzione Lecco

Uscita Centro Città

• Arrivare a Lecco da Milano:

Ss36/ Strada statale del Lago di Como e dello Spluga direzione Lecco

Uscita Ospedale-Valsassina

• Arrivare a Lecco da Como:

Ss342/Strada Statale per Lecco

Immettersi sulla Ss36/ Strada statale del Lago di Como e dello Spluga direzione Lecco

Uscita Ospedale-Valsassina

In autobus

Spostarsi a Lecco con il servizio di trasporto pubblico è semplice grazie alla fitta rete di bus funzionali e agevoli che collegano gran parte del territorio. Una città ben collegata da linee urbane ed extraurbane grazie a Linee Lecco.

Linee Lecco mette a disposizione dei propri Clienti una rete capillare di punti vendita per l’acquisto dei biglietti e degli abbonamenti per il servizio di trasporto. Inoltre i biglietti sono acquistabili direttamente sugli autobus, con una maggiorazione.

È attivo anche il servizio Flixbus a Lecco e a Calolzio, che collega i due comuni lecchesi a sei mete italiane.Da entrambe le città infatti, si potrà arrivare ogni giorno, senza cambi, a Parma, Bologna, Firenze, Perugia, Ancona e Pescara, con la possibilità di modificare la prenotazione fino a 15 minuti prima della partenza.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Servizio traghetti

Grazie al sistema di navigazione del lago di Como, con la propria flotta di battelli, è possibile raggiungere la città in maniera suggestiva godendo di fantastici paesaggi e scorci. L’imbarcadero di Lecco si trova in pieno centro storico.