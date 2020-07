Trasporti urbani e extraurbani: informazioni, mappe, biglietti e abbonamenti dei mezzi pubblici

Spostarsi a Lecco con il servizio di trasporto pubblico è semplice grazie alla fitta rete di bus funzionali e agevoli che collegano gran parte del territorio. Una città ben collegata da linee urbane ed extraurbane grazie a Linee Lecco.

Ecco le tariffe, la mappa e gli orari dei bus presenti e operanti sul territorio.

Linee urbane - Linee Lecco

Biglietti

- Biglietto corsa semplice (valido 90 minuti) 1,30 euro

- Biglietto Pluricorse ( validità 90 minuti su tutte le linee urbane di lecco) 13,50 euro

- Biglietto giornaliero (valido tutto il giorno) 2,90 euro

- Abbonamento mensile (valido dal primo all’ultimo giorno del mese) 33 euro

- Abbonamento Trimestrale (valido 3 mesi) 93 euro

- Abbonamento annuale studenti (valido 9 mesi) 213 euro

- Abbonamento annuale (valido 12 mesi) 318 euro

- Abbonamento ridotto pensionati (valido dal primo all’ultimo giorno del mese dalle ore 8.30‐12.30 /14.00‐17.00/dopo le 19.00) 24,50 euro

- Abbonamento settimanale sette giorni (valido da lunedì a domenica) 9,40 euro

- Abbonamento mensile integrato (tutti coloro che sono in possesso di abbonamento mensile corredato da regolare tessera di riconoscimento per le linee di area urbana e di area extraurbana possono acquistare un tagliando che può essere utilizzato per circolare nella città di Lecco ) 24,50 euro

Agevolazioni

I nuovi titoli di viaggio regionali sono validi anche sull’area urbana di Lecco. - Io Viaggio Treno Città: l’abbonamento mensile integrato per tutti coloro che si spostano in treno ed utilizzano diversi mezzi pubblici in città. - Io Viaggio in Famiglia: secondo abbonamento per i figli minori scontato del 20% e gratuità dal terzo. I ragazzi sotto i 14 anni viaggiano gratis se accompagnati da un parente adulto. - Io Viaggio ovunque in Provincia: l’abbonamento mensile integrato per viaggiare su tutti i mezzi di trasporto pubblici all’interno di una provincia della Lombardia. - Io Viaggio ovunque in Lombardia: biglietti ed abbonamenti integrati validi su tutti i mezzi di trasporto pubblici della Lombardia.

Dove acquistare biglietti o abbonamenti

Linee Lecco mette a disposizione dei propri Clienti una rete capillare di punti vendita per l’acquisto dei biglietti e degli abbonamenti per il servizio di trasporto. Inoltre i biglietti sono acquistabili direttamente sugli autobus, con una maggiorazione.

Linee urbane ed extraurbane - Lecco Trasporti

Lecco Trasporti è il portale della società Consortile che, in qualità di aggiudicataria della gara d’appalto indetta dalla Provincia e dal Comune di Lecco, esercita il servizio di trasporto pubblico locale su tutto il territorio provinciale.

Secondo il nuovo Piano dei Trasporti sono state individuate due principali aree operative:

- quella extraurbana che si sviluppa nelle zone montane della Valsassina e della Valvarrone; nella zona del Meratese fino a Vimercate; nella Brianza spingendosi fino a Monza.

D 20 Lecco – Abbadia – Mandello – Olcio SAB D 21 Bellano – Esino SAB D 25 Bellano – Tremenico – Avano SAB D 26 Bellano – Vendrogno SAB D 27 Bellano – Taceno – Premana SAB D 35 Lecco – Barzio – Taceno – Premana SAB D 40 Calolziocorte – Cisano SAB D 46 Merate – Bergamo ASF D 47 Besana B. – Merate ASF D 50 Lecco – Brivio – Imbersago – Lomagna SAB D 55 Lecco – Galbiate – Oggiono – Annone SAB D 60 Lecco – Oggiono – Barzanò – Seregno SAB D 70 Arlate – Merate – Cernusco - Vimercate - SAB D 80 Oggiono – Barzanò – Monza SAB D 83/a Missaglia – Milano ZANI D 83/b Missaglia – Vimercate ZANI D 83/c Monticello – Carnate F.S. ZANI D 84 Olgiate Molgora – Ravellino SAB E 03 Celana – Olgiate F.S. SAB D 48 Airuno - Besana Brianza SAB E 03 Celana – Olgiate F.S. SAB

Il servizio viene svolto dalle società sopra elencate servendo 84 comuni su un territorio di 816 kmq ed una popolazione di ca. 340.000 abitanti; la sua rete si estende per 512 km con 434 fermate nei due sensi di marcia (di cui 192 attrezzate con pensilina) ed presente sul territorio con 153 rivendite di documenti di viaggio. Il servizio offre una copertura oraria media dalle 6.00 alle 19.30 con punte massime dalle 5.30 alle 22.30

- quella urbana che, prevalente sul territorio comunale di Lecco, si sviluppa anche verso la periferia più ampia interessando il Comune di Ballabio, Valmadrera, Calolziocorte e la Valle San Martino, ed inoltre collegando con due linee le località di Erba e Bellagio.

1 Vercurago – Chiuso – Laorca Linee Lecco 2 circolare destra Linee Lecco 3 circolare sinistra Linee Lecco 4 Cereda - Malgrate Gaggio Linee Lecco 5 Piazzale Funivia - Villa Brick Linee Lecco 6 Belledo -Rivabella Linee Lecco 7 Calolziocorte - Ospedale - Ballabio – Resinelli Linee Lecco 8 Rancio - Germanedo Linee Lecco LC Lecco – Civate ASF LV Lecco – Valmadrera Linee Lecco LE Lecco - Erba ASF LB Lecco - Bellagio Linee Lecco LGV Lecco – Galbiate – Valgreghentino SAB VCB Vercurago – Calolzio - Bisone SAB CE Calolzio - Erve Linee Lecco CCS Calolzio – Carenno - Sopracornola Linee Lecco CMT Calolzio – M.Marenzo – Torre de Busi – C.Imagna Linee Lecco

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Dove e come acquistare i biglietti