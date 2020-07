Trasporto scolastico a Lecco: informazioni utili

Lecco Trasporti è la società che gestisce il servizio di trasporto pubblico locale urbano nella città di Lecco e nella relativa provincia. Tra i vari servizi offerti agli utenti ricordiamo anche il trasporto scolastico con particolari agevolazioni per tutti gli studenti.

Sono disponibili online e presso tutte le rivendite autorizzate, gli abbonamenti scolastici agevolati. La vendita è riservata agli studenti fino a 26 anni, è obbligatorio avere la tessera di riconoscimento ed essere iscritti ad un istituto scolastico/università.

Tariffe Linee Lecco

- Abbonamento annuale studenti (valido 9 mesi) 213 euro. Numero illimitato di corse dall’inizio alla fine dell’anno scolastico.

- Abbonamento annuale (valido 12 mesi) 318 euro

- Abbonamento mensile integrato (tutti coloro che sono in possesso di abbonamento mensile corredato da regolare tessera di riconoscimento per le linee di area urbana e di area extraurbana possono acquistare un tagliando che può essere utilizzato per circolare nella città di Lecco ) 24,50 euro

Gli abbonamenti si possono acquistare:

- presso le rivendite informatizzate sul territorio,

I nuovi titoli di viaggio regionali sono validi anche sull’area urbana di Lecco.

- Io Viaggio Treno Città: l’abbonamento mensile integrato per tutti coloro che si spostano in treno ed utilizzano diversi mezzi pubblici in città.

- Io Viaggio in Famiglia: secondo abbonamento per i figli minori scontato del 20% e gratuità dal terzo. I ragazzi sotto i 14 anni viaggiano gratis se accompagnati da un parente adulto.

- Io Viaggio ovunque in Provincia: l’abbonamento mensile integrato per viaggiare su tutti i mezzi di trasporto pubblici all’interno di una provincia della Lombardia.

- Io Viaggio ovunque in Lombardia: biglietti ed abbonamenti integrati validi su tutti i mezzi di trasporto pubblici della Lombardia.

Piedibus

Il trasporto per i più piccoli

- ecologico

- divertente

- sano

In 8 anni di attività i Piedibus di Lecco hanno permesso di NON emettere in atmosfera circa 30 tonnellate di anidride carbonica. Senza contare che i bambini con i Piedibus imparano a muoversi in città e ad andare a piedi, chiacchierano, fanno nuove amicizie, conoscono il loro quartiere.

Il Piedibus è un progetto - servizio promosso e finanziato dall’Amministrazione Comunale di Lecco in collaborazione con il Settore Educazione della ECO 86 - con l’obiettivo di incidere sui problemi della mobilità in città e dell’inquinamento dell’aria, coinvolgendo genitori e bambini negli spostamenti casa-scuola senza l’utilizzo delle auto.

Tutti coloro che al mattino sono costretti ad utilizzare l’auto, ma possono raggiungere un capolinea o una delle fermate Piedibus, sono invitati ad iscrivere i propri figli ad una delle Linee, sono oggi 23 le linee operative sulla città, ma anche a promuovere l’uso degli autobus di linea, un mezzo comunque alternativo all’auto.

Per maggiori informazioni consulta la pagina dedicata sul sito del Comune di Lecco