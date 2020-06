Dove ricaricare le auto elettriche nel Lecchese

Per una località che vuole stare al passo con i tempi, e per una città sempre più ecologica, non possono certo mancare le postazioni per ricaricare le auto elettriche. Si punta sul turismo insomma, anche se i punti saranno a disposizione anche dei cittadini. Ovviamente le ricariche non saranno gratis per gli utenti, ma è previsto il pagamento attraverso i canali elettronici e, probabilmente anche in contanti. Facilmente si utilizzeranno i posteggi gratuiti recentemente destinati alle auto elettriche, istituiti in alcune aree di sosta del centro, ed altri punti della città ancora da definire.

Anche Lecco quindi, punta sulla mobilità sostenibile, installando 10 colonnine di ricarica per auto elettriche, 4 per quella delle e-bike. Il Comune di Lecco punta sulla mobilità a zero emissioni.

È stata firmata una convenzione con AEVV Impianti, partecipata di Lario Reti Holding, che prevede la creazione di una rete capillare pubblica di ricarica, incentivando così la diffusione dei veicoli elettrici. L’iniziativa, a costo zero per il Comune, nasce da una proposta dalla stessa AEVV e accolta con favore dal municipio di Lecco. L’azienda si impegnerà ad utilizzare energia proveniente al 100% da fonti rinnovabili e a cedere gratuitamente al Comune l’infrastruttura di ricarica al termine della concessione.

Il progetto si sposa con i principi previsti dal PAESC 2030, il Piano di Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima che ha come obiettivo la riduzione del 40% dei gas serra entro il 2030.

Dove ricaricare l'auto elettrica nel Lecchese

- Via Bruno Buozzi Lecco

- Piazza Stazione, Lecco

- Via Papa Giovanni XXIII, Civate LC

- Viale Italia, Malgrate LC

- Via Privata T. Tasso 20 ‌Valmadrera LC

- Via Lecco ‌Valmadrera LC