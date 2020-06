Fino a quando rinnovare il permesso auto nel comune di Lecco

Sono in corso le operazioni di rinnovo dei permessi auto nel Comune di Lecco, scaduti nel mese di dicembre 2019 per l'accesso alle zone a traffico limitato e area pedonale.

Per consentire un più agevole svolgimento delle attività di rinnovo dei permessi auto nel Comune di Lecco, e per garantire il regolare accoglimento delle nuove istanze e consegna dei nuovi contrassegni in tempo utile, si dispone per tutti i titolari di autorizzazioni intestate ad AZIENDE e ASSOCIAZIONI (Mod. D – D1 – D3 – A), scadute il 31/12/2019, di provvedere alla:

Consegna della nuova istanza compilata con gli allegati richiesti

-Dove reperire la nuova istanza

1) Sito Istituzionale del Comune di Lecco al seguente link

2) Presso gli sportelli dell’Ufficio Permessi della Polizia Locale di Lecco, via S. Sassi 18 - Lecco

- Modalità di consegna della nuova istanza con allegati

1) Tramite posta elettronica certificata alla nostra PEC: comune@pec.comunedilecco.it

2) Presso gli sportelli dell’Ufficio Permessi della Polizia Locale di Lecco, via S. Sassi 18- dal lun. al ven. dalle ore 08.30 alle ore 12.00; mer. dalle ore 8.30 alle 15.00

3) A mezzo posta al seguente indirizzo: Comune di Lecco, Polizia Locale -Ufficio Permessi, p.zza Diaz 1 23900 -Lecco

Si ricorda che la nuova istanza, in marca da bollo da euro 16,00, deve essere corredata dalla documentazione richiesta come precisato nella sezione “Allegati”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per info: Ufficio Permessi ZTL

Tel. 0341 481345

Mail: permessi.ztl@comune.lecco.it