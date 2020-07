Parcheggiare a Lecco: le aree sosta vicine al centro, mappa e tariffe

Dove parcheggiare vicino al centro città?

Il centro di Lecco è una Zona a Traffico Limitato (ZTL) e quindi viene monitorata da telecamere che controllano gli accessi: se non si è in possesso del permesso per accedervi si rischia una multa.

Ecco dunque l'elenco delle aree sosta vicine al centro e le relative tariffe.

- Parcheggio Lecco Isolago

Il parcheggio Isolago è assolutamente il più comodo per visitare il centro.

Il parcheggio non è custodito.

Non risultano parcheggi riservati disabili all'interno della struttura.

Il limite di altezza è di 2,00 metri e pertanto è sconsigliato l'accesso con camper.

Costo della sosta

Le tariffe sono le seguenti:

prima ora 2,00 €

seconda ora 0,5 €

dalla terza ora e successive 1,00 €/h

Nelle ore notturne si paga 1 €/h

Orari parcheggio

L'ingresso al parcheggio è aperto dalle ore 8 alle ore 20 tutti i giorni dell'anno mentre l'uscita può avvenire 24 ore su 24 di ogni giorno.

- Parcheggio Lecco Via Parini

Il parcheggio di Via Parini è molto comodo per visitare il centro, ha una capacità complessiva di 156 posti.

Il parcheggio non è custodito.

Non risultano parcheggi riservati disabili all'interno della struttura.

Non è indicato un limite di altezza e pertanto è consentito l'accesso con camper.

Costo della sosta

Le tariffe sono le seguenti:

prima ora 2,00 €

seconda ora 0,5 €

dalla terza ora e successive 1,00 €/h

dalle 20:00 alle 22:00 forfait 1,00 €

dalle 20:00 alle 24:00 forfait +2,00 €

Orari parcheggio

Il parcheggio è aperto 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno .

- Parcheggio Lecco Piazza Mazzini

Il parcheggio di Piazza Mazzini ha una capacità complessiva di 58 posti.

Il parcheggio non è custodito.

Non risultano parcheggi riservati disabili all'interno della struttura.

Non è indicato un limite di altezza e pertanto è consentito l'accesso con camper.

Costo della sosta

Le tariffe sono le seguenti:

prima ora 2,00 €

seconda ora 0,5 €

dalla terza ora e successive 1,00 €/h

dalle 20:00 alle 22:00 forfait 1,00 €

dalle 20:00 alle 24:00 forfait +2,00 €

Orari parcheggio

Il parcheggio è aperto secondo ii seguente calendario:

dal 6 dicembre al 6 gennaio e dal 01 aprile al 30 settembre da lunedi' a domenica con orario 8:00 – 24:00

dal 7 gennaio al 31 marzo e dal 01 ottobre al 05 dicembre da lunedi' a domenica con orario 8:00 – 22:00

- Parcheggio Lecco Lungo Lario Isonzo

Posto leggermente più decentrato rispetto al parcheggio di piazza Mazzini, ma comunque decisamente vicino al centro, da 60 posti.

Il parcheggio non è custodito.

Non risultano parcheggi riservati disabili all'interno della struttura.

Non è indicato un limite di altezza e pertanto è consentito l'accesso con camper.

Costo della sosta

La tariffa è 1,00 €/h con tariffa massima giornaliera non prevista.

Orari parcheggio

Il parcheggio è aperto 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno.

- Parcheggio Lecco Il vallo

Il parcheggio il Vallo è altrettanto comodo per visitare il centro.

Il parcheggio non è custodito.

Non risultano parcheggi riservati disabili all'interno della struttura.

Il limite di altezza è di 2,00 metri e pertanto è sconsigliato l'accesso con camper.

Costo della sosta

Le tariffe sono le seguenti:

prima ora 2,00 €

seconda ora 0,5 €

dalla terza ora e successive 1,00 €/h

Nelle ore notturne si paga 1 €/h

Orari parcheggio

Il parcheggio è aperto 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno.

- Parcheggio Lecco Broletto Sud

Il parcheggio di Broletto sud ha una capacità complessiva di 274 posti.

Il parcheggio non è custodito.

È dotato di posti riservati per disabili comodamente raggiungibili tramite ascensori lungo un percorso appositamente studiato per i diversamente abili.

Il limite di altezza è di 2,15 metri e pertanto è sconsigliato l'accesso con camper.

Costo della sosta

Le tariffe sono le seguenti:

prima ora 2,00 €

seconda ora 0,5 €

dalla terza ora e successive 1,00 €/h.

Orari parcheggio

Il parcheggio è aperto 8 - 20 tutti i giorni dell'anno .

