Viaggiare senza passaporto: dove si può andare con la carta d'identità

Viaggiare senza passaporto è possibile, ma dove si può andare? Come ben noto, grazie al trattato di Schengen, i cittadini europei hanno la possibilità di spostarsi in Europa senza bisogno di passaporto o di visto turistico, in pochi però, sanno che questo è possibile anche in alcuni Paesi che non fanno parte dell’Unione europea.

Ci sono infatti, molti Paesi dove è possibile viaggiare muniti della sola carta d’identità valida per l’espatrio e in corso di validità.

Europa e Paesi dell’est

Come già sappiamo, è possibile viaggiare in Europa muniti della sola carta d’identità in quegli stati che hanno accettato l’accordo di Schengen, che sancisce la libera circolazione all’interno dei Paesi Ue. È possibile viaggiare senza passaporto anche in Irlanda e Regno Unito, e nelle seguenti nazioni non facenti parte dell’Ue: Bosnia, Andorra, Città del Vaticano, Islanda, Norvegia, Principato di Monaco, Svizzera, Serbia e San Marino.

Paesi extraeuropei

I cittadini europei possono viaggiare senza passaporto anche in alcune zone extraeuropee di Spagna e Portogallo, come le Azzorre e Madeira.

Oltre a questi territori, gli Stati dove non occorre il passaporto sono: Albania, Austria, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Egitto (dove occorre una foto per il visto), Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia (con validità residua pari almeno alla durata del soggiorno), Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Marocco (solo con viaggio organizzato), Monaco, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica di Montenegro, Romania, Repubblica Slovacca, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia (solo con viaggio organizzato), Turchia (solo con viaggio organizzato) e Ungheria.

Visto turistico

I Paesi che richiedono il visto turistico sono: Australia (90 giorni di validità), Cina (dai 3 ai 6 mesi di validità), Egitto (30 giorni di validità), Giappone: (solo in caso di soggiorni più lunghi di 3 mesi), India (90 giorni di validità), Russia (30 giorni di validità), Stati Uniti (in questo caso è necessaria l’ESTA), Sud Africa (90 giorni di validità), Thailandia (obbligatorio per i soggiorni oltre i 30 giorni).