Il sito di Earth Viaggi, tour operator lecchese, in finale per l'oscar del web di New York

Earthviaggi.it sito web del tour operator lecchese fondato nel 1989 è in nomination per il sito più bello del mondo a New York! Il Webby Award New York, il premio più importante per la comunicazione digitale, ha selezionato il nostro sito tra i cinque migliori progetti di comunicazione al mondo. Se lo pensi anche tu e se ti piace il lavoro che stiamo facendo in queste settimane per informarti, appassionarti e divertirti, votaci! Questo il link del premio https://vote.webbyawards.com/PublicVoting#/2020/websites/general-websites/travel