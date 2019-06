La scuola galas vincente al campionato italiano di acconciatura ed estetica

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LeccoToday

La scuola professionale GALAS di via Roma 89, operante nel ramo dell’estetica e acconciatura, ottiene un’ulteriore dimostrazione della qualità e professionalità del proprio operato a livello nazionale. Si è tenuto infatti a Torino domenica 5 maggio il Campionato Italiano di acconciatura ed estetica organizzato dall’INAI (Istituto Nazionale Acconciatori Italiani) e patrocinato dall’OMC (Organisation Mondiale Coiffure) a cui hanno aderito scuole di tutta Italia ma anche internazionali. Gli alunni lecchesi, pur essendo alla loro prima partecipazione ad un concorso, hanno ben figurato vincendo i primi premi nelle categorie trucco sposa e nail art, oltre che secondo e terzo premio nella categoria acconciatura raccolto da sera e numerosi altri riconoscimenti. Una profonda soddisfazione per gli insegnanti ma soprattutto un’esperienza indimenticabile per i ragazzi che con la loro passione e competenza professionale hanno raggiunto questo importante traguardo allenandosi con costanza anche al di fuori dell’orario scolastico. Il GALAS ha dimostrato il proprio valore e la propria esperienza anche sul territorio italiano, oltre che locale, attestandosi al vertice nel settore della formazione professionale di categoria.