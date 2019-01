Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LeccoToday

Dal 7 gennaio 2019 è partito “Le Emozioni del Bruco Eric”: declinazione del centro per la maternità e l'infanzia Mamimondo di Lecco, del progetto internazionale “Young Heroes – Readers are Leaders” promosso da Helen Doron English. I bambini dell’ultimo anno delle scuola dell’Infanzia Antonio Corti di Lecco, durante il mese di gennaio, guidati dalle insegnanti Helen Doron English del centro Mamimondo in tandem con le educatrici della scuola dell’infanzia, produrranno un libro multisensoriale - costruito con materiali di recupero, per scoprire e sentire le emozioni di paura, rabbia, tristezza e gioia - in un percorso di riconoscimento delle stesse e di ricerca delle parole per dirle, in italiano e in inglese. Il bruco Eric è il filo conduttore di questa storia di crescita e trasformazione che accompagnerà i bambini in esperienze e produzioni concrete durante gli incontri presso la scuola dell’infanzia A. Corti. Gli alunni della scuola dell’infanzia Corti saranno presenti durante la presentazione del loro lavoro alla cittadinanza sabato 2 febbraio 2019 alle ore 15 presso la Biblioteca civica Uberto Pozzoli di Lecco attraverso giochi e narrazioni. Patrocinati dall'Amministrazione comunale di Lecco, l’idea pedagogica, firmata dal centro lecchese Mamimondo, nasce dal progetto internazionale “Young Heroes – Readers are Leaders” promosso da Helen Doron English. La collaborazione con la scuola dell’infanzia Antonio Corti di Lecco, con il Giglio - servizio comunale rivolto agli over 60 - la Biblioteca civica Uberto Pozzoli e la libreria Mascari5 ha reso reale tutto questo. Gli appuntamenti con la cittadinanza sono: Giovedì 31 gennaio 2019 alle 14.30 “Dal dialetto all'inglese il passo è breve. I vantaggi del bilinguismo, dai canti alle filastrocche” per gli over 60 presso Il Giglio, Via Ghislanzoni 91, Lecco Sabato 2 febbraio 2019 alle 15 “Le emozioni del bruco Eric” presentazione del libro multisensoriale per bambine e bambine da 3 a 8 anni presso la Biblioteca civica Uberto Pozzoli, Via Bovara 58, Lecco

