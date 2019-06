Temperature da record: ieri a Germanedo 37.7° C. Nel weekend caldo più "umano"

È caldo da record. L'ondata di calore proveniente dal Sahara che ha colpito il Nord Italia è già nella sua parabola discendente, e tra sabato e domenica la situazione è destinata a tornare su valori più consoni alle medie stagionali di fine giugno.

Ieri, però, si sono segnati diversi record, in particolare in quota, dove non si erano mai registrate simili temperature. La massima segnata nel territorio ieri, giovedì 27 giugno 2019, è stata 37.8 a Cernusco Lombardone, mentre a Lecco si è raggiunto il ragguardevole picco di 37.7 a Lecco Germanedo, mai registrato prima in questo periodo dell'anno.

Se si fosse attivato vento da nord, fanno sapere gli esperti del meteo, avremmo potuto raggiungere anche la soglia dei 40° C toccata in altri parti d'Italia.

La previsione

Oggi, venerdì, le temperature massime sono in calo mentre aumentano le minime. L'umidità più alta di ieri, in ogni caso, farà sì che la percepita superi comunque i 40° C nel tardo pomeriggio. Si raggiungeranno picchi fra 34° e 36° C nelle aree più occidentali, mentre da sabato le massime si assesteranno sui 30-31° C. Temporali che rinfrescheranno veramente sono attesi soltanto da mercoledì, dopo un'altra giornata da "bollino rosso", quella di lunedì.

Allerte correlate

Nel frattempo la sede operativa della Protezione civile ha diramato un bollettino di colore giallo ("cricitità ordinaria") per rischio incendi, valido fino a prossimo aggiornamento.

Fa paura anche l'inquinamento da ozono, che in periodi così caldi rappresenta una grave problematica. Il 26 giugno, l'altro ieri, a Lecco si è raggiunto un massimo media mobile sulle otto ore di 172 µg/m³ su un valore obiettivo di 120, ben oltre il limite per la salute. Il picco più alto è stato di 189 µg/m³, superiore alla soglia di informazione di 180 µg/m³. Arpa ha informato che il valore più alto registrato a Lecco ieri, 27 giugno, è stato addirittura di 245 µg/m³, oltre la soglia di sicurezza di 240.

Estremi Provincia di Lecco Giovedì 27 Giugno 2019

CITTA' MIN°C MAX°C

Abbadia Lariana 24.2 36.2

Barzago 22.8 36.2

Barzio 18.1 33.8

Bevera di Sirtori 23.3 36.8

Bonzeno di Bellano 21.4 34.1

Calco Superiore 24.4 37.4

Casletto di Rogeno 24.0 37.3

Cernusco Lombardone 23.5 37.8

Cortenuova di Monticello Brianza 20.5 36.7

Dervio Lago 24.0 33.3

Erve 20.9 34.3

Galbiate 24.8 36.2

Galgiana di Casatenovo 22.6 36.1

Garlate 24.1 36.7

Lecco centro 25.9 37.0

Lecco Germanedo 21.0 37.7

Lecco San Giovanni 24.7 37.4

Lezzeno di Bellano 24.0 35.2

Maggio di Cremeno 18.9 34.2

Mandello del Lario 24.1 35.0

Monte Cornizzolo - Rif. SEC 21.1 31.1

Olginate 25.0 37.2

Oliveto Lario 23.3 35.2

Osnago 23.4 36.8

Perego loc. Galbusera Nera 24.9 35.4

Perledo loc. Cantone 23.0 36.2

Piani di Bobbio - Orscellera 21.1 27.7

Piani Resinelli 21.0 30.3

Rovagnate fraz. Albareda 22.4 36.7

Santa Maria Hoè loc. Sancina 22.5 36.1

Taceno 18.6 36.2

Valcava di Torre de' Busi 22.6 30.3

Valmadrera 24.7 37.2