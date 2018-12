Vento e clima mite: in arrivo uno splendido weekend nel Lecchese

Sul lecchese è in arrivo un (lungo, per chi ha avuto la fortuna di fare il "ponte") fine settimana di clima e mite e leggero vento. Stando alle previsioni diramate dal Centro Meteorologico Lombardo, il ritiro verso ovest dell’alta pressione permette alle perturbazioni atlantiche di raggiungere la nostra penisola. Un sistema frontale è atteso nella serata odierna, con effetti che si esauriranno però già nel corso della notte e un rapido miglioramento che porterà una giornata di sabato prevalentemente soleggiata.

Nel corso del fine settimana le correnti nord/occidentali determineranno una prevalenza di bel tempo in pianura, con assenza di nebbie, mentre le Alpi saranno lambite da alcuni sistemi frontali.

Le temperature in Valpadana aumenteranno nei prossimi giorni nei valori massimi, portandosi ben oltre le medie del periodo.

Venerdì 7 dicembre

Al mattino sereno o poco nuvoloso su Alpi e Prealpi, nebbie dense e diffuse su gran parte della Valpadana con tendenza al dissolvimento sulla medio/alta pianura con il passare delle ore. Nel pomeriggio poco nuvoloso su Alpi e Prealpi, parzialmente nuvoloso sulla medio/alta pianura, nuvole basse e ancora qualche nebbia persistente sulla bassa pianura. Nel tardo pomeriggio tendenza ad aumento delle nubi con la possibilità di qualche pioviggine sulla pianura occidentale. Nella sera rapido peggioramento con nubi su tutta la regione e deboli piogge sparse in veloce transito da ovest verso est entro le prime ore della notte. Quota neve sulle Alpi intorno a 1400 metri, localmente a quote inferiori sui versanti più settentrionali. Nel corso della notte graduale cessazione dei fenomeni a partire dai settori occidentali.

Temperature: minime in lieve diminuzione. In pianura minime per lo più comprese tra 3 e 5°C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 9 e 11°C, con valori inferiori sulla bassa pianura dove persisteranno le nebbie o le nuvole basse. Zero termico in rialzo e intorno a 2800 metri nelle ore centrali del giorno in libera atmosfera, in calo nella sera.

Venti: deboli variabili in pianura. Deboli sud/occidentali a 1500 metri, moderati da ovest a 3000 metri.

Sabato 8 dicembre

Tempo Previsto: al mattino parzialmente nuvoloso su Alpi e pianura orientale, poco nuvoloso sul resto della regione. Nel pomeriggio nuvoloso sulle Alpi con qualche debole nevicata su Valchiavenna e alta Valtellina oltre i 1400 metri, bel tempo sul resto della regione. Nella sera e nella notte parzialmente nuvoloso sulle Alpi, bel tempo altrove con assenza di nebbie.

Temperature: massime in aumento. In pianura minime per lo più comprese tra 4 e 6°C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 13 e 15°C. Zero termico in brusco calo e intorno a 1600 metri nelle ore centrali del giorno in libera atmosfera.

Venti: deboli da nord/ovest in pianura, con rinforzi sul settore centro/occidentale. Venti tra moderati e forti da nord/ovest a 1500 e 3000 metri.

Domenica 9 dicembre

Tempo Previsto: al mattino bel tempo su Prealpi, laghi e sull’intera pianura; parzialmente nuvoloso sulle Alpi con deboli nevicate oltre 1500 metri su Valchiavenna e alta Valtellina. Nel pomeriggio bel tempo in pianura, parzialmente nuvoloso sui settori settentrionali delle Prealpi, nubi sulle Alpi con deboli nevicate oltre 1700 metri su Valtellina e Valcamonica. In serata prosegue il bel tempo in pianura, discesa di qualche piovasco sulle Prealpi, deboli nevicate sulle Api oltre 1500 metri.

Temperature: minime in diminuzione. In pianura minime per lo più comprese tra 1 e 3°C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 12 e 14°C. Zero termico stabile e intorno a 1600 metri nelle ore centrali del giorno in libera atmosfera.

Venti: deboli occidentali in pianura con qualche rinforzo. Venti tra moderati e forti da nord/ovest a 1500 e 3000 metri.

(Previsioni a cura del Centro Meteorologico Lombardo)