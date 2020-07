Temporali forti: scatta l'allerta maltempo nel Lecchese

Dopo un periodo relativamente stabile, con sole e caldo a condizionare l'inizio dell'estate, il clima sul Lecchese torna a essere perturbato.

Oggi e domani, infatti, a farla da padrone saranno rovesci e acquazzoni. La sala regionale di Protezione civile ha diramato un bollettino di colore giallo ("criticità ordinaria") per temporali forti in vigore dalle 00.00 di mercoledì 1° luglio fino a prossimo aggiornamento.

L'evoluzione meteorologica

La Lombardia è interessata da un flusso occidentale, a lieve curvatura ciclonica, che favorisce condizioni instabili sulla regione.

Nella prima parte della giornata di oggi, 01/07 e fino al pomeriggio, previste precipitazioni anche a carattere rovescio e di temporale sulla fascia alpina e prealpina. I fenomeni sono attesi in generale intensificazione tra il tardo pomeriggio e la sera, in estensione anche alla fascia di Alta Pianura e in parte alla restante area di Pianura in serata. Per giovedì 02/07 permangono condizioni instabili e perturbate.