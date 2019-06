Maltempo sul Lecchese: prolungata l'allerta meteo per vento e temporali

Da domenica 9 giugno, prolungata anche per lunedì, è scattata l'allerta meteo in praticamente tutta la Lombardia a causa dell'arrivo del maltempo, che caratterizzerà gran parte della settimana entrante (10-16 giugno). Stando all'avviso diffuso dalla Protezione Civile, la zona IM-05 (Lario e Prealpi occidentali) sarà interessata dal rischio relativo ai temporali forti (codice arancione, media criticità), al vento (codice giallo, criticità ordinaria) e dal rischio idrogeologico (codice giallo).

Maltempo sul lecchese: scatta l'allerta meteo, le previsioni

Per la giornata odierna, lunedì 10/06, si conferma quanto previsto nell’Avviso di criticità n°105 di ieri 09/06. Previste oggi in giornata ancora precipitazioni sparse, a carattere di breve rovescio o locale temporale, in particolare sui settori alpini. Da metà pomeriggio-sera precipitazioni in diffusa riattivazione con fenomeni temporaleschi anche di forte intensità, specie sui settori occidentali: in particolare a partire da Nordovest, dove al confine tra Piemonte e Svizzera i fenomeni più intensi potranno insistere maggiormente, a interessare quindi anche parte dei sottori di pianura, dalla paniare occidentale a quella centro-orientale.

Venti da deboli a moderati dai quadranti orientali e meridionali, con velocità medie orarie mediamente tra 10 e 30 km/h. Sopra i 1500 metri circa, venti con intensità medie orarie più elevate, da moderate a forti. Domani, martedì 11/06, nella notte precipitazioni diffuse a carattere di rovescio e temporale; dal mattino fenomeni in attenuazione e temporaneo esaurimento, specie sulle pianure e Appenino. Precipitazioni in riattivazione diffusa al pomeriggio-sera, ancora a carattere di rovescio e temporale. Mercoledì 12/06 previste condizioni d'instabilità, con precipitazioni che insisteranno maggiormente su fascia alpina e prealpina.