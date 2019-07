Scatta l'allerta per temporali forti anche nel nostro territorio

Se nei giorni scorsi il nostro territorio era stato risparmiato dai forti temporali che in altre zone d'Italia, e della Lombardia, sono stati di forte entità, lo stesso non si potrà dire nelle prossime ore. Nel mirino dei meteorologi e delle loro previsioni c'è la serata di domenica. Il peggioramento si verificherà infatti dal tardo pomeriggio di oggi.

La sala operativa di Protezione civile della Regione Lombardia ha emesso un bollettino di colore giallo ("criticità ordinaria") per temporali forti valido dalla ore 18 di domenica sino a prossimo aggiornamento. Gli eventi temporaleschi potrebbero essere localmente molto intensi, con forti piogge e venti, anche perché contestualmente è pubblicato un avviso di criticità ordinaria (sempre colore giallo) per vento forte.

Le previsioni per la settimana

Le previsioni per la settimana alle porte sono cambiate nelle ultime ore. La perturbazione in transito questa sera, che porterà temporali, durerà anche lunedì. Nei prossimi giorni non ci aspetta più soltanto un cielo sereno ma la possibilità di rovesci sino al prossimo weekend. Temperature stabili con massime intorno ai 28° C.