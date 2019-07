Dopo il caldo, l'incubo del maltempo: scatta l'allerta per temporali forti

Dopo il caldo record di questi giorni - il picco è atteso tra oggi e domani - con temperature reali che sfioreranno i 40° C, il meteo sta per cambiare.

Lo farà dalla giornata di sabato, quando anche sul nostro territorio si abbatteranno temporali che localmente potrebbero essere molto forti. Torna, così, l'incubo del maltempo che poche settimane fa ha causato danni per decine di milioni di euro tra la Valsassina e l'Altolago, colpendo in particolare i comuni di Pagnona, Premana e Dervio.

La sala operativa di Protezione civile della Regione Lombardia ha emesso un bollettino di colore giallo ("criticità ordinaria") per temporali forti valido dalla mattinata di oggi, gioverdì (h 12) sino a prossimo aggiornamento.

La situazione meteo

Oggi, fino al primo mattino, possibili occasionali brevi rovesci sulla fascia alpina. Dalle ore centrali saranno possibili rovesci e/o temporali sparsi a ridosso dei rilievi, con possibile interessamento nel tardo pomeriggio-sera anche dei settori di pianura occidentale. Non sono esclusi fenomeni localmente di forte intensità. Previsti temporanei rinforzi di vento da sud-sudovest in serata su Appennino, oltre i 700 metri circa. Nel corso della giornata di venerdì 26/07 si attende un aumento dell'instabilità e della probabilità di temporali forti, in particolare a ridosso dei rilievi.