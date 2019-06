Maltempo in arrivo sul Lecchese: scatta l'allerta meteo per vento e temporali

Scatta l'allerta meteo tutta la Lombardia per l'arrivo del maltempo, che caratterizzerà gran parte della settimana entrante (10-16 giugno). Stando all'avviso diffuso dalla Protezione Civile, la zona IM-05 (Lario e Prealpi occidentali) sarò interessata dal rischio relativo ai temporali forti (codice arancione, media criticità), al vento (codice giallo, criticità ordinaria) e dal rischio idrogeologico (codice giallo).

Maltempo sul lecchese: scatta l'allerta meteo, le previsioni

Per la giornata odierna, domenica 09/06, si conferma quanto previsto nell’Avviso di criticità n°104 di ieri 08/06. Infatti, da questa mattina sono in corso precipitazioni sparse sul territorio regionale, con transito da ovest a est di una prima linea di precipitazioni anche a carattere di breve rovescio o temporale, ma con quantitativi di pioggia al suolo limitati. Per il pomeriggio di domenica, proseguimento di questa situazione con interessamento possibile anche dei settori di pianura. A partire dalla serata di oggi e fino alle prime ore di lunedì 10/06, le precipitazioni insisteranno maggiormente sulla fascia occidentale della regione con fenomeni temporaleschi che localmente potranno risultare di forte intensità, in particolare sul Nordovest. Quindi tra la mattina e il primo pomeriggio di domani, lunedì 10/06, seppur in attenuazione, ancora precipitazioni sparse a ridosso dei rilievi, in temporaneo esaurimento invece sulle pianure e Appennino.

Da metà pomeriggio-sera di lunedì precipitazioni in diffusa riattivazione, con fenomeni temporaleschi anche di forte intensità, specie sui settori occidentali. Si segnala inoltre che dalla serata di oggi, domenica 09/06 si avrà anche una possibile intensificazione della ventilazione dapprima in montagna, e nel corso della giornata di domani, anche su parte della pianura, con venti dai quadranti orientali e meridionali. I venti saranno da deboli a moderati (10-40 km/h) in pianura e su fascia prealpina sotto i 1500 m circa e da moderati a forti sopra i 1500 m. Martedì 11/06, giornata ancora instabile con temporali e rovesci diffusi.