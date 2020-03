Il vento forte porta con sé la neve a bassa quota e un brusco raffreddamento

Scattano le allerte meteorologiche. In queste ore infatti spira sul nostro territorio, sia sulle Prealpi sia nelle zone di pianura, un vento forte che porta con sé nevicate a quote medie.

La sala operativa di Protezione civile della Regione Lombardia ha emesso un bollettino di colore giallo (criticità ordinaria) per vento forte in vigore dalle ore 18 di oggi, mercoledì 25 marzo, alle 12 di giovedì 26. Allo stesso tempo, è attiva un'allerta di colore giallo per neve valida sino alle 6 di giovedì mattina.

La sintesi meteorologica

Una circolazione depressionaria tra Balcani e Mare Adriatico favorisce l'afflusso di aria fredda sulla Lombardia, determinando

un sensibile calo termico. Dalla seconda parte della giornata di domani, mercoledì 25/03, previste deboli nevicate su Alpi e Prealpi (non escluse anche su Appennino); con possibile occasionale nevischio anche sulle zone adiacenti di pianura (in particolare sull'Alta Pianura).

Limite neve inizialmente tra 600-800 metri, in abbassamento in serata fino a circa 200 metri. Saranno possibili accumuli di neve: tra 1-10 cm tra i 600 e i 1.200 metri di quota; tra 10-15 cm sopra i 1.200 metri di quota; al più 1 cm sotto i 600 metri di quota. Per giovedì 26/03, previste deboli precipitazioni residue nella notte, più probabili su fascia alpina e prealpina, nevose fino a quote di 200 metri circa. In giornata deboli precipitazioni sparse, più probabiili su pianura e Appennino, con limite neve attorno a 500 metri circa.

Le immagini dalle webcam nel territorio

Valcava (MVsm Meteo)

Piani di Bobbio (ITB)

La neve cade a Moggio

La neve è caduta in Valsassina nel pomeriggio di mercoledì 25, come testimoniato da questo scatto che arriva da Moggio:

