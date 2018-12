Perturbazione in arrivo: scatta l'allerta neve anche sul Lecchese

Scatta l'allerta neve sul nostro territorio, la prima della stagione invernale. La depressione in transito dall'Atlantico verso il Mediterraneo centro-occidentale coinvolgerà di striscio anche il Nord Italia, portando piogge e rovesci nel fine settimane e neve a quote basse.

La Protezione civile della Regione Lombardia ha diramato nelle scorse ore un bollettino di allerta per rischio ordinario (codice giallo) su Lario e Prealpi per quanto riguarda la neve, un'allerta valida dalla mezzanotte di giovedì 13 dicembre alle 6 di venerdì 14 dicembre. Sul Lecchese, secondo le previsioni meteorologiche, è probabile nevischio a bassa quota nella giornata di domenica 16 dicembre.

Accanto all'allerta per neve, resta valida l'allerta precedentemente emessa dalla Regione Lombardia per il rischio di incendi boschivi, che rimane di codice giallo (ordinario) in attesa delle prossime precipitazioni.

La situazione meteo in Lombardia

Per la giornata del 13 dicembre possibili accumuli di 1-5 cm sull'Oltrepò pavese oltre i 500 metri, 0-2 cm al di sotto dei 500 metri. Sulle Prealpi bresciane e sulla Pianura bresciana-cremonese-mantovana neve possibile fino al suolo, ma con bassa probabilità di attecchimento (fino a 1-2 cm localmente, comunque con temperature positive nelle ore centrali del giorno). Sulle zone alpine e prealpine possibili accumuli (1-5 cm) solo oltre i 600 metri. Sul resto della regione possibile ovunque nevischio o pioggia mista a neve fino a quote di pianura e fondovalle, ma con accumuli superiori a 1 cm poco probabili o assenti.

Si segnalano rinforzi di vento sulla bassa pianura orientale e sull'Appennino pavese, dove si avranno i rinforzi più persistenti e significativi oltre i 500 metri, soprattutto dal pomeriggio del 13/12; altrove intermittenti e meno estesi. Per venerdì 14/12 possibile nevischio o deboli nevicate fino al mattino su Appennino, bassa pianura e rilievi orientali.