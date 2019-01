Da mercoledì arriva la neve anche a Lecco: scatta l'allerta

In arrivo c'è la neve. E questa volta, a differenza di quanto accaduto domenica (con lievi nevicate in Brianza e parte dell'hinterland, ma non a Lecco e sul lago), dovrebbe imbiancare anche il Lecchese a basse quote.

I primi fiocchi sono attesi domani, mercoledì, con una perturbazione che dovrebbe sostare sul nostro territorio anche giovedì e venerdì, giornata in cui sul Lecchese sono attesi accumuli nevosi fino a 4 centimetri.

La Protezione civile della Regione Lombardia ha diramato nelle scorse ore un bollettino di allerta meteo per neve di colore giallo ("rischio ordinario") per Lario e Prealpi, che entrerà in vigore dalla mezzanotte di mercoledì 30 gennaio alle ore 16 di domani.

Diamo uno sguardo alle previsioni per domani, mercoledì 30/01, con il Centro meteorologico lombardo.

Mercoledì 30 gennaio 2019

Tempo Previsto: Cielo generalmente molto nuvoloso o coperto su tutti i settori della regione. In mattinata deboli precipitazioni sparse a carattere nevoso possibili sui settori occidentali, in spostamento verso la bassa Lombardia nel corso del pomeriggio; deboli nevicate sparse possibili anche sui settori alpini, fenomeni isolati o assenti altrove.

Considerata l'incertezza dei modelli, l'estensione e gli eventuali accumuli nevosi per questa giornata rimangono ancora di difficile valutazione.

Temperature: Minime in lieve aumento (-1/+1°C), massime in deciso calo (2/5°C).

Venti: In pianura venti deboli da nord-est con qualche rinforzo nel mantovano, in quota venti moderati da sud-ovest.