Maltempo in arrivo: diramata l'allerta per le valanghe sulle Prealpi

E' abbastanza alto il pericolo valanghe sulle Prealpi Orobiche Centrali. Così la pensa la Protezione Civile della Regione Lombardia, che ha catalogato sotto il codice arancione (criticità moderata) il rischio di smottamenti nevosi anche nei comuni di Colico, Premana, Introbio e Pagnona, oltre che in tutta la zona della Bassa e Alta Valle della Provincia di Sondrio (da Piantedo a Tirano).

Non solo: sempre la medesima struttura del Governo ha alzato anche il livello di attenzione sul Lario e le Prealpi Occidentali per il rischio idraulico e idrogeologico, tenendo conto del fatto che copiose precipitazioni sono attese sul lecchese e sul comasco per la giornata di domenica. Vento forte è invece atteso sulla pianura centrale e sul nodo idraulico di Milano.

Sulla Regione è atteso un rapido ed intenso passaggio perturbato tra la tarda serata di oggi, sabato 10, e la sera di domenica 11. La fase acuta delle precipitazioni è prevista tra le ore 6.00 e le 18.00 di domenica 11/03. Su Lario e Prealpi Occidentali, Orobie Bergamasche e Nodo Idraulico di Milano sono possibili fenomeni locali più intensi. Su Oltrepò Pavese inoltre possibili rovesci o temporali forti. Vento forte con fase acuta tra le 11.00 e le 16.00 di domenica 11/03 con possibili locali superamenti della soglia codice B sulla Pianura Orientale. Per la giornata di Lunedì prevista residua instabilità con precipitazioni deboli e sparse