Temperature in rialzo: confermata l'allerta valanghe sulle Prealpi

E' stata prolungata l'allerta valanghe sulle Prealpi Orobiche Centrali, diramata dalla Protezione Civile della Regione Lombardia nella giornata di sabato, che ha catalogato sotto il codice arancione (criticità moderata) il rischio di smottamenti nevosi anche nei comuni di Colico, Premana, Introbio e Pagnona, oltre che in tutta la zona della Bassa e Alta Valle della Provincia di Sondrio (da Piantedo a Tirano).

Per la giornata di domani, martedì 13, si prevede al mattino cielo parzialmente nuvoloso, in seguito sereno o poco nuvoloso. Temperature in lieve calo. Moderata attività eolica in quota da Nord continuerà ad incrementare lastroni di neoformazione, sovraccaricandoli e mantenendoli instabili. Per la giornata di mercoledì 14, cielo sereno o poco nuvoloso; aumento della copertura in serata da Sud-Ovest. Temperature in aumento le massime, in calo le minime. I recenti lastroni in quota tenderanno gradualmente a consolidarsi tuttavia, in funzione anche di una modesta sollecitazione da parte di escursionisti, potranno ancora cedere.