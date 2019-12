Scatta l'allerta di Protezione civile per vento forte sul Lecchese

La settimana si preannuncia all'insegna del sole, ma sarà un clima molto freddo. Le temperature infatti si stanno abbassando, in particolare le minime, che rispecchieranno i valori del periodo tardoautunnale sfiorando i 0° C.

Sul Lecchese, nel frattempo, scatta l'allerta per vento forte. La sala operativa della Regione Lombardia ha diramato un bollettino di colore giallo (criticità ordinaria) per il nostro territorio, valido dalle ore 18 di oggi, 9 dicembre, alle 18 di martedì 10 dicembre.

La sintesi meteorologica

Dalle prime ore di domani 10/12, progressiva intensificazione della ventilazione dai quadranti settentrionali; condizioni di Foehn nelle valli occidentali in estensione alla pianura. Fase acuta dell'evento concentrato nelle prime 12 ore della giornata di domani 10/12, con venti mediamente moderati a quote inferiori a 700m (valli esposte ed in pianura) e con possibili raffiche tra i 35 e 60 km/h; a quote superiori ai 700 metri raffiche possibili fino a 90 km/h.

Dal primo pomeriggio di domani 10/12 venti in graduale attenuazione a partire dalle quote più basse, più persistenti invece nelle valli. Dopo le ore 18, venti uniformemente deboli su tutto il territorio. Per mercoledì 11/12, deboli precipitazioni sui quadranti occidentali in serata e contemporaneo brusco calo dello zero termico tra gli 800 e 1.200 metri.