Torna il vento forte sul Lecchese: scatta l'allerta di Protezione civile

La Protezione civile della Regione Lombardia ha emanato nella giornata di mercoledì 23 gennaio 2019 un bollettino di allerta per vento forte di colore giallo (criticità ordinaria) in vigore dalle ore 18 di oggi, 24 gennaio 2019, fino a prossimo aggiornamento anche per Lario e Prealpi. Attenzione sempre alta anche sulfronte del rischio incendi, che nelle scorse settimane ha prodotto gravi danni anche nel nostro territorio.

La sintesi meteorologica

Flusso settentrionale con irregolare episodio di foehn, prevalentemente limitato a Nord Ovest ed Alta Valcamonica: in tali zone vento moderato per tutta la giornata di domani 25/01, con rinforzi più probabili tra la tarda serata di oggi 24/01 e il mattino di domani 25/01; nello stesso periodo probabile temporaneo e locale interessamento anche della alta pianura milanese, fascia pedemontana e prealpi orientali (Alto Garda). Per sabato 26/01, ventilazione moderata da Nord e da Ovest con temporanei rinforzi, che verranno rivalutati nella mattina di domani 25/01.