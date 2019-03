Lago in sofferenza, caldo da record: nel Lecchese lo specchio del cambiamento climatico

Di clima primaverile, nemmeno l'ombra. Il primo fine settimana dopo l'equinozio, avvenuto alle 22.58 del 20 marzo, è stato di quelli tipicamente estivi: traffico intensissimo, tanti incidenti e, dulcis in fundo, un caldo fuori dalla norma per un periodo immediatamente successivo alla stagione teoricamente più fredda. Stando ai dati raccolti e diffusi da Centro Meteorologico Lombardo e Meteo Val San Martino, i ventiquattro gradi sono stati superati a Garlate, Olginate, Taceno e Lecco centro, ma praticamente ovunque si è andati oltre la fatidica quota dei venti gradi centigradi. Molto alte anche le temperature minime, sempre superiori ai sei gradi. A confortare la tesi, la consecutività di giorni contrassegnati da colonnine di mercurio che hanno superato la tacchetta del venti.

Il lago è in sofferenza

Altri dati molto significativi sono quelli forniti da Meteo Lecco e Abbadia Meteo, sviluppati sui rilevamenti di Laghi.net, relativi all'idrometria del lago: rispetto allo zero idrometrico, posto a 197,37 m s.l.m., al bacino mancano tra i 27 e i 29 centimetri in altezza. Il lago eroga circa 55.3 metri cubi al secondo di acqua e riceve 49.0 metri cubi al secondo dagli affluenti; lontani dal 23.0 di portata erogata nel 1956 e dal 23.1 di afflusso al lago del 2007, minimi storici, ma comunque sintomo di uno stato di sofferenza contenuto solo grazie alla chiusura della diga di Olginate: oltre, sono varie le zone in cui si assiste a delle ampie secche dell'Adda. Sulle montagne, infine, la neve, fondamentale riserva idrica, è sostanzialmente scomparsa da giorni.

Il clima non sarà benevolo neanche nei prossimi giorni: le previsioni parlano di un raffreddamento dell'aria (massime sui venti gradi), ma di piovere non se ne parla proprio.

Caldo da record in Provincia di Lecco: i dati del Centro Meteo Lombardo