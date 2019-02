Da martedì caldo anomalo sul Lecchese: temperature intorno a 20° C a fine febbraio

Oggi, domenica, sarà l'ultimo giorno con temperature in media con la stagione invernale. Da lunedì, infatti, anche il nostro territorio sarà caratterizzato da un caldo decisamente anomalo.

Martedì 25 febbraio dovrebbe essere, sotto questo punto di vista, da "record": la colonnina di mercurio potrebbe passare i 20° C, e in pieno inverno non è certo un dato normale.

Tutta la settimana sarà caratterizzata dal bel tempo e da temperature altissime per le medie stagionali, che dovrebbero abbassarsi progressivamente fino a stabilizzarsi attorno ai 15° C nel weekend. Le minime oscilleranno sui 5-7° C.

Nel frattempo si mantiene viva l'allerta di Protezione civile per il rischio incendio, che nel nostro territorio - Lario e Prealpi - è stata nuovamente elevata a colore arancione, ovvero "rischio moderato".