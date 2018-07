Le previsioni: da metà settimana torna il caldo afoso

La tregua dal caldo africano non durerà molto. I temporali che da venerdì hanno regalato un week-end più fresco hanno esaurito il loro compito, spostandosi verso il Meridione. Da metà settimana è atteso infatti un rialzo delle temperature e il ritorno di quella sensazione d'afa tipicamente estiva.

Fino a mercoledì il cielo sarà sereno, con massime che sfioreranno i 30° C. Nella giornata di giovedì cielo poco o parzialmente nuvoloso con possibili temporali isolati, e quell'aumento di temperatura descritto che porterà a probabili allerte afa per diversi giorni, con possibili percepite via via più alte sino a sfiorare i 38° C.