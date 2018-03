Finalmente arriva la Primavera: sole e temperature piacevoli

Lecchesi, si può stare tranquilli: la Primavera è arrivata per il calendario e a breve lo farà anche per il clima reale. L'afflusso freddo che nelle ultime settimane ha investito il nostro territorio dall'Est Europa sta per esaurirsi, lasciando così spazio a una condizione più stabile e a temperature più miti, in linea con le medie stagionali.

La previsione

Da lunedì anche a Lecco si assisterà a un rialzo della colonnina di mercurio. Le minime non scenderanno sotto i 5°, le massime potranno superare i 15°. Il cielo sarà sereno sino a mercoledì, che si annuncia come una giornata tipicamente primaverile e dunque calda, mentre da giovedì sera sul nostro cielo si addenseranno nubi irregolari con possibilità di moderati rovesci, che andranno via via concretizzandosi nel week-end. Sabato potrebbe essere una giornata caratterizzata dal forte maltempo. Pioggia sì, ma come scritto le temperature resteranno puù che accettabili.

Pollini e polveri sottili

La situazione dell'aria è piuttosto buona a Lecco. I livelli di Pm10 sono nei limiti dei 50 µg/m³ e lo saranno anche nei prossimi giorni. Per quanto riguarda i pollini e le allergie stagionali, si segnalano concentrazioni medie di olacee (frassino), basse tutte le altre.