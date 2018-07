In arrivo il maltempo: forti temporali e grandine tra oggi e sabato

Risuona l'allerta temporale forte per tutto il prossimo week-end, con il clima che rischia di rovinare i piani di molti lecchesi e delle numerose manifestazioni organizzate nel territorio.

La sala operativa della Protezione civile di Regione Lombardia ha emesso infatti un avviso di criticità ordinaria (codice giallo: attenzione) nell'area omogenea IM-05 (Lario e Prealpi occidentali: province di Como e Lecco) per rischio temporali forti, dalle ore 10 di venerdì 20 luglio 2018 fino a revoca.

La Lombardia sarà interessata da un graduale cedimento dell'area di alta pressione per l'avvicinamento di una struttura depressionaria atlantica.

Dalla tarda mattina di oggi, venerdì 20 luglio, saranno possibili rovesci e temporali a partire dalle aree alpine e prealpine, con interessamento da metà pomeriggio dei restanti settori a partire dalla pianura occidentale. In tarda serata fenomeni tendenti a diffusi e in intensificazione, in particolare sui settori occidentali. Possibili anche grandinate.

Fin dalla notte tra venerdì 20 luglio e per gran parte di sabato 21 luglio permarranno condizioni di marcata instabilità.

La situazione migliorerà leggermente nella giornata di domenica, con possibili rovesci isolati ma un cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso. La morsa del caldo si attenuerà da questa sera, previste infatti temperature più basse.