Lo spettacolare arcobaleno sul Lecchese nelle foto dei lettori

L'acquazzone, il temporale, e poi uno straordinario arcobaleno. Ha conquistato davvero tutti i lecchesi il sempre affascinante fenomeno atmosferico durato quasi un'ora, in questo lunedì sera, dopo il temporale abbattutosi sul nostro territorio. In pochi minuti le bacheche su Facebook sono state letteralmente invase da panorami umidi e colorati.

L'arcobaleno, in alcuni momenti doppio, è rimasto visibile a lungo in diverse zone della provincia. Le foto che pubblichiamo in questo articolo ci sono state inviate da alcuni lettori dai rioni di Lecco, da Abbadia Lariana, da Oliveto Lario e da Ballabio. Uno spettacolo che affascina ogni volta grandi e piccini.