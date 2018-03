Maltempo nel week-end, allerta acquazzoni forti e temporali

L'alta pressione che in queste ore sta interessando il Nord Italia e il Lecchese durerà fino a domani sera. Sole e cielo sereno allieteranno le giornate di giovedì e venerdì, con la colonnina di mercurio che potrebbe risalire fino a 15°, poi toccherà di nuovo al maltempo. Un altro fronte è destinato a incrociare l'Italia, pilotato dalla circolazione ciclonica.

Da sabato sono attese piogge forti e i primi temporali, nonché nevicate sulle Alpi a quote medio-alte.

In particolare sabato sono previste precipitazioni fino a 8 mm al mattino, e fino a 15 mm nel pomeriggio, con pioggia debole in serata. Domenica, però, scatta l'allerta meteo per precipitazioni intense che potranno sfiorare i 30 mm. Le temperature massime non supereranno i 9 gradi, in calo rispetto alle giornate di sole di oggi e domani, ma la minima è destinata a salire attorno ai 6-7°.

Sarà un week-end che dividerà l'Italia in due.

Il Nord Italia verrà investito da una forte ondata di maltempo, mentre al Sud venti di scirocco e di libeccio porteranno le temperature fino a 20°.

Quanto alle voci di un possibile ritorno del "Burian" per la prossima Pasqua, si può stare tranquilli: al momento non c'è nessuna certezza, si tratta di una meteo-bufala.