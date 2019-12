Meteo: fine settimana con il cielo velato, attenzione al pericolo valanghe

Sarà un fine settimana condizionato da nuvole e nebbia quello che si vivrà nel Lecchese. Stando alle previsioni del tempo, infatti, sia sabato che domenica il cielo si presenterà in forma velata, con temperature variabili tra i due gradi di minima e gli otto di massima. Nessuna precipitazione, comunque, è attesa nel corso delle prossime 48 ore, così come non ne sono attese per i primi giorni della nuova settimana.

Attenzione al pericolo valanghe

Particolare attenzione va, però, prestata al bollettino diramato dalla Protezione Civile di Regione Lombardia: la zona 54 (Orobie Centrali) è stata inserita tra quelle giudicate a rischio "giallo" dall'organo; coinvolte le montagne nei territorio comunali di Premana, Pagnona, Colico e Introbio.