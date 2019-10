Meteo: la neve imbianca il Grignone, iniziata una settimana da temperature miti

E' già inverno sulla vetta della Grigna Settentrionale. Come mostrato dalla webcam installata all'esterno del Rifugio "Brioschi", il Grignone, 2410 metri sul livello del mare, è stato imbiancato da uno strato di neve a partire dai 2200 metri di quota circa. La temperatura registrata in vetta è di circa un grado sotto lo zero, destinata a scollinare la quota simbolo dello zero termico nel corso della giornata, portando al probabile scioglimento della coltre nevosa nel corso delle prossime ore.

Meteo Lecco: settimana mite, pioggia attesa mercoledì

Quella appena iniziata nel Lecchese, previsioni alla mano, è destinata a essere una settimana tipicamente annuale: mercoledì è attesa la pioggia nella città capoluogo (minima 11 gradi, massima 15), mentre, soprattutto nella seconda metà della stessa, l'escursione termica sarà maggiore e porterà a superare quota venti gradi, condizione che dovrebbe essere mantenuta anche nel corso del fine settimana.

L'analisi del Centro Meteo Lombardo

Il nucleo di aria fresca da nord/ovest che ha raggiunto le Alpi alla fine della giornata di ieri, portando il peggioramento nella notte, tenderà gradualmente ad allontanarsi dalla nostra regione con gli ultimi effetti all’inizio della mattinata odierna.

Domani una rapida espansione verso est dell’alta pressione garantirà un temporaneo miglioramento del tempo, mentre per la seconda parte di mercoledì è attesa un’altra debole perturbazione, che porterà un po’ di nuvole e qualche debole precipitazione.

Da confermare un possibile maggior rinforzo dell’alta pressione tra giovedì e venerdì con tempo più stabile.

Le temperature non subiranno grandi variazioni nel corso della settimana: saranno pertanto prevalentemente influenzate dal grado di copertura nuvolosa, con massime vicine ai 20 gradi in Valpadana nelle giornate soleggiate.