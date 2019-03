Sole, velature e temperature miti: il Lecchese va verso la primavera. Le previsioni

Sarà un bel tempo quello che si manterrà nel corso del fine settimana lecchese. Come riportato dal Centro Meteorologico Lombardo, la perturbazione che ieri ha interessato alcune zone della nostra regione sta avanzando rapidamente verso l'Europa orientale, mentre da ovest è in arrivo un'area di alta pressione che nel corso del fine settimana si estenderà su tutta l'Italia portando tempo generalmente stabile, con solo qualche passaggio nuvoloso dovuto ad alcune perturbazioni in transito oltralpe. Per l'inizio della prossima settimana condizioni di tempo generalmente stabile ma con correnti in rotazione da nord-ovest e ingresso di aria più secca e fredda specie in quota.

Le previsioni per il fine settimana (dati Centro Meteo Lombardo)

Venerdì 8 marzo 2019

Tempo Previsto: In mattinata presenza di banchi di nebbia o nubi basse tra fascia pedemontana e zone di pianura, ma con tendenza a schiarite; poco nuvoloso altrove.

Nel corso del pomeriggio-sera cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso per il transito di qualche annuvolamento, ma senza piogge.

Temperature: Minime in calo (3/6°C), massime generalmente stazionarie (15/18°C).

Venti: In pianura venti deboli a regime di brezza, con qualche rinforzo da sud sulla bassa pianura nel corso del pomeriggio.

In quota venti deboli da ovest.

Sabato 9 marzo 2019

Tempo Previsto: Bel tempo in mattinata con isolati banchi di nebbia in pianura verso l'alba. Dal pomeriggio cielo poco nuvoloso o velato per il transito di nuvolosità alta.

Temperature: Minime in calo (1/4°C), massime in lieve aumento (17/19°C).

Venti: In pianura venti deboli o moderati occidentali, in quota venti moderati da nord-ovest.

Domenica 10 marzo 2019

Tempo Previsto: Cielo parzialmente nuvoloso per il passaggio di nuvolosità medio-alta nel corso della giornata.

Sulle Alpi maggiore nuvolosità a partire dal pomeriggio, con qualche debole precipitazione sparsa entro sera sui settori di confine (deboli nevicate oltre i 2000 metri).

Temperature: Minime in lieve aumento (2/5°C), massime stazionarie o in lieve calo (16/19°C).

Venti: In pianura venti deboli di direzione variabile, in quota venti moderati da ovest.