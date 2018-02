Meteo, in arrivo un weekend di bel tempo: le previsioni

Sarà un weekend caratterizzato dal bel tempo quello che sta arrivando in Provincia di Lecco. Le temperature si aggireranno attorno agli 8-10 gradi per le massime, e tra 1 e 3 gradi per le minime, ovviamente riferendosi alle località di pianura. Ottime condizioni climatiche, dunque, per coloro che vogliono approfittarne per una gita in montagna o per andare a sciare.

A partire dal pomeriggio di venerdì 9 febbraio, le nebi si diraderanno e lasceranno spazio a un timido sole. Il cielo su Lecco, secondo 3bMeteo.com, sarà parzialmente nuvoloso in serata. La temperatura massima registrata sarà di 10 gradi e la minima di 3. Venti assenti o molto deboli.

Sabato 10 febbraio tornerà il bel tempo, con il sole che splenderà nel cielo per l'intera giornata. La massima registrata sarà di 10 gradi, la minima di 3. Venti pressochè assenti.

Domenica 11 febbraio, nubi sparse alternate a schiarite. Solo in nottata il cielo sarà nuvoloso o molto nuvoloso, ma non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 10 gradi, la minima di 1. I venti saranno pressochè assenti anche nella giornata che chiuderà l'ultimo weekend prima di Carnevale.