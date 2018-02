Il week-end comincia con possibili pioviggini. Domenica previste schiarite

Sarà un week end all'insegna dell'instabilità climatica, con possibili precipritazioni - leggere - proprio nel giorno in cui a Lecco si celebra il Carnevalone.

Già dalla scorsa notte è in atto un calo della pressione atmosferica sul Mediterraneo centro-occidentale, che associata all'arrivo di un debole fronte atlantico causerà, nella giornata di domenica, una circolazione depressionaria soprattutto sul Centro Italia.

Nel Lecchese, il sabato inizierà con nuvolosità diffusa e locali brevi schiarite; cielo via via più coperto con il passare elle ore. Dal pomeriggio sono probabili pioviggini, con tasso di umidità molto alto in serata. Le temperature non supereranno i 6° C.

Nella notte fra sabato e domenica la situazione meteo migliorerà. Possibile formazione di banchi di nebbia durante le prime ore del mattino. Non sono probabili piogge, schiarite dal pomeriggio con alternarsi di nubi sparse. Un clima simile dovrebbe confermarsi anche nella giornata di lunedì.