Nubi e calo delle temperature alle porte: il meteo per il fine settimana

Arrivano nuvole e calo delle temperature sul Lecchese. Eccezion fatta per la giornata odierna (venerdì 18), sul nostro territorio sono in arrivio delle correnti che ruoteranno da est, consentendo l’ingresso di aria via via più fresca, in grado di far calare le temperature massime su valori di circa 5/7°C in pianura nella giornata di sabato. La generale presenza di nubi non consentirà invece cali particolarmente significativi nelle temperature minime notturne, di poco sotto lo zero la mattina di domenica.

Alle porte c'è anche lo spauracchio della neve: dopo qualche giorno di stabilità, da mercoledì si potrebbe assistere ad cambio nella circolazione atmosferica che ha caratterizzato l’ultimo mese, con l’ingresso sul mediterraneo di correnti nord-atlantiche.

Le previsioni del Centro meteo lombardo

Venerdì 18 gennaio 2019

Tempo Previsto: al mattino nuvoloso o coperto per nubi basse sulla pianura orientale e zona Garda, con foschie anche dense sulle aree di bassa pianura; poco o parzialmente nuvoloso sul resto della regione con tendenza a generale rasserenamento quasi ovunque. Probabili venti di fohn sull’alta pianura occidentale, Verbano e Lario. Nel pomeriggio bel tempo su Alpi, Lario e gran parte della pianura; parzialmente nuvoloso su Prealpi orientali e bassa pianura centro-orientale. Dal tardo pomeriggio ed in serata tendenza a nuovo rapido aumento delle nubi, deboli precipitazioni sulla fascia pedemontana con qualche nevicata sparsa oltre 600 m, in discesa verso i 400 m col passare delle ore. Qualche debole pioggia sparsa possibile anche sulla fascia di pianura, specie orientale. Nella notte residue precipitazioni su pedemontana occidentale, cielo molto nuvoloso su tutta la regione, parzialmente nuvoloso su media e alta Valtellina.

Temperature: minime in diminuzione, massime in aumento. In pianura minime per lo più comprese tra 1 e 3°C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese e sull’alta pianura occidentale per via di debole ventilazione di fohn; massime generalmente comprese tra 8 e 10°C. Zero termico in calo e intorno a 1200 metri nelle ore centrali del giorno in libera atmosfera.

Venti: venti deboli o al più moderati settentrionali in mattinata sui settori occidentali, in particolare su lago Maggiore e Lario, in attenuazione e rotazione da est nel pomeriggio.

Sabato 19 gennaio 2019

Tempo Previsto: al mattino cielo parzialmente nuvoloso su gran parte della regione, velature compatte sul comparto alpino settentrionale. Nel corso della mattina e nel primo pomeriggio schiarite anche ampie sulle aree di pianura, qualche nuvola in più sulle Alpi ma in un contesto di tempo stabile e comunque soleggiato. In serata poco nuvoloso su gran parte della regione.

Temperature: massime in diminuzione. In pianura minime per lo più comprese tra 1 e 3°C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 5 e 7°C. Zero termico in calo e intorno a 800 metri nelle ore centrali del giorno in libera atmosfera.

Venti: deboli orientali in pianura e a 1500 metri. Venti deboli da ovest a 3000 metri.

Domenica 20 gennaio 2019

Tempo Previsto: tempo stabile e soleggiato sulla Lombardia, con cielo sereno o poco nuvoloso per gran parte della giornata. Qualche nube sparsa su alta Valtellina e settori settentrionali alpini e pianure orientali, in un contesto ampiamente soleggiato. Nella notte debole aumento della nuvolosità su est Lombardia ma senza fenomeni.

Temperature: minime in diminuzione. In pianura minime per lo più comprese tra -2 e 0°C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 4 e 6°C. Zero termico stabile e intorno a 800 metri nelle ore centrali del giorno in libera atmosfera.

Venti: deboli di direzione variabile in pianura. Venti deboli da nord/est a 1500 e 3000 metri di quota.