Previsioni sul Lecchese: settimana variabile con piogge giovedì e nel weekend

Non sarà una settimana di bel tempo sul Lecchese, ma le temperature resteranno piacevoli, leggermente superiori alla media stagionale.

Lunedì si annuncia caratterizzato da sole con nubi sparse, una variabilità che dovrebbe ripetersi anche nella giornata di martedì e venerdì. A metà settimana è prevista una prima perturbazione che si attesterà sul nostro territorio da mercoledì sera, portando deboli piogge giovedì. Una seconda, invece, è attesa per il prossimo weekend.

Le temperature minime non scenderanno sotto i 14° C mentre le massime supereranno i 20° C, con picchi intorno ai 23° C. L'autunno, da questo punto di vista, non è ancora del tutto arrivato.