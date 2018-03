Scatta l'allerta meteo, ma a Pasqua e Pasquetta dominerà il sole

Che il meteo pasquale sia una sorta di evento molto atteso è noto. Che (spesso) sia sfavorevole, anche. Non dovrebbe andare così per quanto riguarda la Pasqua e il Lunedi dell'Angelo, più volgarmente noto come Pasquetta, dato che i temporali in arrivo sul lecchese nelle prossime ore lasceranno spazio a sole e temperature in forte risalita per la due giorni festiva.

Un passo per volta. Stando ai dati diffusi dal Centro Meteorologico Lombardo (CML) e dal portale specializzato 3bMeteo.com, la giornata odierna e quella di sabato saranno caratterizzate da forti temporali e dall'incapacità del termometro di andare oltre i dieci-dodici gradi. Soprattutto nella serata di venerdì e nel pomeriggio di sabato gli acquazzoni si abbatteranno su lecchese; a tal proposito, la Protezione Civile della Regione Lombardia ha deciso di alzare il livello di guardia, inserendo la zona IM-05 (Lario e Prealpi Occidentali) in quelle da codice "giallo" (criticità ordinaria) per rischio idrogeologico e temporali forti. La neve cadrà intorno a quota mille metri.

Scollinati le prossime 48 ore scarse, sin dalla serata di sabato il cielo si rasserenerà: come detto, sia domenica che lunedì il termometro salira fino a una quota vicina ai venti gradi (17°-18°), mentre il cielo dovrebbe essere terso (o quasi) un po' ovunque.