Previsioni: il vento forte porta sul Lecchese temperature invernali

Vi siete goduti il weekend di bel tempo e temperature decisamente miti per la stagione? Bene, perché è in arrivo una depressione fredda dal Mar Baltico che fronteggerà l'Anticiclone delle Azzorre, portando un peggioramento delle condizioni meteorologiche sul Mediterraneo e anche sul nostro Paese, rendendole di fatto più in linea con il periodo invernale.

La settimana sul Lecchese scatterà con cielo sereno e vento forte nella giornata di lunedì: le temperature resteranno elevate, sino a 14° C. Il cielo resterà sereno o poco nuvoloso ma da martedì si assisterà a un calo termico che nei giorni successivi si farà più sensibile, tanto da portare le minime sotto zero e le massime a 3° C nel prossimo weekend. Al momento, però, non sono previste precipitazioni.