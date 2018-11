Fine settimana bagnato, poi schiarite e temperature in ribasso

Sarà un weekend mediamente freddo e, soprattutto, prevalentemente bagnato quello che ha preso il via nella giornata di venerdì. Come riportato dal Centro Meteorologico Lombardo, nella giornata odierna si concretizzerà il nuovo annunciato peggioramento con la depressione Atlantica che lentamente avanza verso est rallentata da un campo mobile di alta pressione ben strutturato e presente sulla parte orientale del continente. Nel lecchese le temperature "balleranno" tra i 6 e i 12 gradi, un equilibrio mantenuto dall'importante percentuale di umidità nell'aria; solo nella giornata di domenica si assisterà a delle schiarite, preludio di una settimana che potrebbe portare il termometro anche a toccare lo zero termico.

Venerdì 23 novembre

Tempo Previsto: cielo molto nuvoloso su tutta la regione con nubi che aumenteranno di spessore sin dal mattino e con piogge in estensione dall'Appennino verso le Pianure e poi Prealpi e Alpi. Neve sopra i 1300-1500 m.

Temperature: minime in pianura stazionarie e comprese tra 4 e 7°C. Massime in calo e comprese tra 8 e 10°C.

Venti: in pianura orientali con qualche rinforzo. Sui monti, a circa 2000 m, moderati meridionali.

Sabato 24 novembre

Tempo Previsto: la notte e al mattino ancora molte nubi con piogge e neve sopra i 1200-1400 m. Tendenza dal pomeriggio a cessazione dei fenomeni con qualche timida apertura.

Temperature: minime in pianura stazionarie e comprese tra 4 e 7°C. Massime in aumento e comprese tra 10 e 12°C.

Venti: in pianura da orientali ad occidentali deboli. Sui monti, a circa 2000 m, da moderati meridionali a moderati settentrionali.

Domenica 25 novembre

Tempo Previsto: nuvolosità ancora presente ma con possibili ma solo temporanee aperture. Precipitazioni assenti o deboli occasionali.

Temperature: minime in pianura stazionarie o in lieve calo e comprese tra 3 e 6°C. Massime stazionarie e comprese tra 10 e 12°C.

Venti: in pianura occidentali deboli. Sui monti, a circa 2000 m, da moderati settentrionali a deboli meridionali.