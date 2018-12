Sole fino a Capodanno, ma con smog e rischio incendi

Nemmeno l'ombra di una nuvola. L'alta pressione prosegue a stazionare sull'Europa centro-occidentale, impedendo alle perturbazioni di origine atlantica di avvicinarsi. Gli ultimi giorni del 2018 saranno così all'insegna di sole e bel tempo, con correnti fredde che gradualmente si abbasseranno dal Nord Europa portando moderati rischi di pioggia per Capodanno.

La situazione su Lecco continuerà a restare stabile fino ai primi giorni di gennaio, con temperature massime intorno ai 9-10° C e minime sopra lo 0°. Possibilità di formazione di banchi di nebbia in pianura alle prime luci del giorno o in serata.

L'aspetto negativo di questa situazione (non sempre colta da tutti) è la scarsa qualità dell'aria: negli ultimi giorni il quantitativo di Pm10 è stato parzialmente attenuato dal forte vento di lunedì scorso, ma i livelli di smog, soprattutto in Brianza, si mantengono alti e sono destinati a risalire nei prossimi giorni senza precipitazioni.

L'allerta di Protezione civile della Regione Lombardia per quanto riguarda il pericolo di incendi boschivi non è ancora terminata, e anzi l'attenzione è massima in questi giorni senza precipitazioni; i volontari delle squadre antincendio sono pronti a ogni evenienza.