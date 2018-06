Week-end soleggiato, temperature in aumento. Da domenica caldo afoso

Ci siamo. L'estate sta arrivando. Sono infatti in aumento le temperature e nei prossimi giorni assisteremo a un'alta pressione stazionaria sul nostro Paese portata dall'anticiclone delle Azzorre.

Il week-end alle porte si annuncia come il tipico fine settimana estivo, sicuramente il migliore da molto tempo a questa parte. Previsto infatti un cielo limpido, con nubi sparse, che sabato regalerà temperature gradevoli, intorno ai 25° con bassi tassi di umidità. Domenica il caldo si intensificherà per via dell'aumento dell'afa, che farà percepire temperature intorno ai 30° nelle ore del tardo pomeriggio.

Questa tendenza si confermerà da lunedì e per tutta la prossima settimana.