Natale con il sole, Santo Stefano bagnato: le previsioni della settimana che conduce a Capodanno

Non si toccheranno le (completamente fuori stagione) temperature del Natale 2016, ma anche nel 2017 i festeggiamenti per la Natività saranno accompagnati dal sole da picchi di caldo gradevoli, che arriveranno sino a nove gradi. Meno bene andrà invece nel giorno di Santo Stefano, quando la pioggia cadrà costantemente su Lecco e dintorni; in questo caso la teperatura media si aggirerà intorno ai cinque-sei gradi, situazione meteorologica che si ripeterà anche il giorno 27.

Superato lo "scotto", la settimana che condurrà verso il Capodanno sarà completamente serena: per il giorno di San Silvestro e il brindisi di mezzanotte è infatti prevista una giornata completamente soleggiata, accompagnata da un sole che farà toccare i sei gradi alla temperatura esterna.

Le previsioni per Natale e Capodanno 2017 a cura di 3bMeteo.com

