Neve d'aprile, suona nuovamente l'allarme valanghe

Pericolo valanghe sulle Prealpi lombarde e lecchesi per oggi, venerdì 13, e sabato 14 aprile. Il maltempo che in questi giorni sta flagellando il territorio ha fatto scattare nuovamente l'allerta a causa delle abbondanti nevicate scese a quote non troppo alte.

Arpa Lombardia segnala, in questo venerdì molto nuvoloso con residue precipitazioni, un pericolo valanghe forte (4) su Alpi Retiche, Adamello e Orobie per neve fresca e ventata, e un pericolo marcato (3) su Prealpi Bresciane e Bergamasche per neve bagnata.

Questa la segnalazione di allerta per le valanghe provocate: "Su molti pendii ripidi probabile distacco di valanghe di medie e grandi dimensioni, già con debel sovraccarico". Per quanto riguarda le valanghe spontanee, "su molti pendii ripidi probabili scaricamenti e valanghe di medie dimensioni, in siti conosciuti anche grandi".

Il Comune di Lecco segnala inoltre criticità ordinaria, codice giallo, per rischio idrogeologico, vento forte e temporali forti fino alla mezzanotte di oggi, venerdì.