Neve e ghiaccio, è un assaggio del "Burian". Temperature in picchiata

Se il buongiorno si vede dal mattino, c'è da stare "freschi". Il "Burian", l'ondata di gelo proveniente dalla Siberia, è atteso nella sua massima intensità nelle prossime ore, ma anche nel Lecchese in questa domenica 25 febbraio si sta già assistendo a un sensibile peggioramento del maltempo.

La neve scende copiosa in tutta la provincia, con temperature sotto lo zero. Il rischio di "gelate" nella prossima notte è elevato (qui un consiglio utile per gli automobilisti).

Nel primo pomeriggio, all'arrivo della funivia dei Piani di Bobbio, la temperatura era di -8°, mentre a Lecco e sul basso lago di 0°.

L'evoluzione nelle prossime ore

Nella notte fra domenica e lunedì la colonnina di mercurio si abbasserà sino a -5° in pianura, con punte di -12° in Valsassina. La settimana inizierà con un miglioramento del cielo e qualche locale apertura, ma per la serata di lunedì il rischio nevicate è ancora alto, e lo sarà anche nella giornata di giovedì. Nelle ore notturne la temperatura scenderà costantemente sotto gli 0°.

Un rialzo è probabile soltanto nel prossimo week-end, quando i meteorologi prevedono conclusi gli effetti del "Burian". La temperatura si riscalderà dunque per le elezioni del 4 marzo. Ma quella è un'altra storia.

Nelle foto: i Piani di Bobbio questa mattina e uno scorcio della frazione alta Crebbio ad Abbadia Lariana

