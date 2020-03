La dama bianca è arrivata in Valsassina: la neve cade anche in bassa quota

Annunciata ampiamente, la bassa pressione è tornata a far capolino sul Lecchese. E ha fatto centro anche l'allerta neve diramata dalla Protezione Civile regionale: nella notte tra giovedì 5 e venerdì 6 marzo, infatti, la dama bianca è tornata a far visita alle basse quote della Valsassina, dove una coltre nevosa si è depositata in maniera diffusa, favorita dalle temperature che hanno toccato lo zero termico.

Nel corso della giornata odierna, comunque, sono previste schiarite e il rialzo della colonnina di mercurio, eventi che dovrebbero ripetersi costantemente nel corso di tutto il fine settimana.

