Emergenza neve: a mezzanotte scade l'allerta, ma si alza il pericolo valanghe

Nel corso della serata di venerdì la neve ha tornato a cadere prepotentemente su Lecco e nelle zone limitrofe, ma non dovrebbe essere un fenomeno duraturo. Stando al bollettino emesso dalla Protezione Civile di Regione Lombardia, a mezzanotte scadrà, infatti, l'allerta diramata nel pomeriggio di giovedì. Allerta di codice arancione rispettata, visto che, seppur non in grande quantità tra i confini cittadini, la "dea bianca" ha colpito in varie fasi della giornata.

Si accende il rischio valanghe

A preoccupare nelle prossime ore, sempre stando all'organismo regionale, sarà soprattutto il rischio legato ai possibili distaccamenti nevosi in alta quota. A partire dalle ore 18 di venerdì e a tempo indeterminato, il codice per il rischio valanghe sarà tra giallo (attenzione) e arancione (preallarme) e comprenderà praticamente tutto l'arco alpino e prealpino del territorio regionale.

Le previsioni per il fine settimana della Protezione Civile

Un'ampia depressione centrata sull'Atlantico determina l'afflusso di correnti mediterranee, molto umide e perturbate, verso le regioni alpine apportando copiose precipitazioni e venti meridionali molto forti in quota. Oggi, venerdì 01/02, cielo coperto con precipitazioni nevose abbondanti, forti dal pomeriggio. Limite delle nevicate in rialzo dal pomeriggio a 700 m a Ovest e intorno a 1000-1200 m sui settori centro orientali della regione. Previsti 30-70 cm di neve fresca intorno a 1500 metri di quota, localmente valori anche superiori. Venti in quota molto forti da Sud-Ovest (60-90 km/h). L'intensa attività eolica che accompagna le precipitazioni favorisce una deposizione molto irregolare della nuova neve: su creste e dorsali gli spessori saranno più ridotti mentre in canali, avvallamenti a tutte le esposizioni, nonché sui versanti sottovento, andranno a formarsi significativi accumuli e lastroni.

Domani, sabato 02/02, cielo da molto nuvoloso a coperto con precipitazioni residue nella notte e primo mattino poi in ripresa dalla serata sui settori orientali. Limite delle nevicate intorno a 1000-1300 m, in abbassamento la sera. Previsti nelle 24 ore 10-15 cm sulla fascia orientale, pochi centimetri a Ovest. Venti in quota moderati da Sud in rotazione e rinforzo da Nord nel pomeriggio. L'attività eolica in quota rimaneggerà ulteriormente la neve fresca e recente alimentando gli spessori, già notevoli, nelle zone più favorevoli all'accumulo.

Domenica il tempo, dopo una fase piovosa limitata alla mattinata, dovrebbe progressivamente migliorare e lasciare spazio anche a un lieve rialzo delle temperature (massima prevista sei gradi).